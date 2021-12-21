Не думаю, що встигнемо до Різдва, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі

Україна проводить складні перемовини у рамках Тристоронньої контактної групи. Проте президент Зеленський не очікує, що встигнуть досягнути домовленостей до новорічних або різдвяних свят.

Про це глава держави повідомив на Івано-Франківщині. Там напередодні Зеленський зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

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Україна запропонувала 3 ініціативи, які має врахувати Росія

Зеленський розповів, що 21 грудня відбувається засідання ТКГ. Російській стороні запропонували три ініціативи, які вона має врахувати. Перемовини – дуже складні, наголосив глава держави.

Які ініціативи пропонує Україна:

припинення вогню;

відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);

обмін полоненими.

Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано,

– пояснив Зеленський.

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Лише за день 21 грудня, повідомляють у Штабі ООС, ворог двічі проігнорував домовленість про припинення вогню.

Один раз окупанти застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець дістав поранення.

Він – у стані середньої важкості.

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