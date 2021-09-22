Не ходжу в гості без запрошення, – Разумков про майбутнє засідання "слуг" із Зеленським

У "Слузі народу" анонсували проведення великої наради за участю нардепів, представників уряду та Володимира Зеленського. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що його на збори не запросили.

Голова Верховної Ради в ефірі одного із телеканалів прокоментував свою можливу участь у засіданні народних депутатів зі "Слуги народу".

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Разумкова ще не запросили на зустріч

Станом на сьогодні (22 вересня – 24 канал) мене не запрошували на цю нараду. Запросять – обов'язково візьму участь, не запросять – не візьму,

– зазначив спікер Ради.

Він додав, що не ходить у гості без запрошення.

Нагадаємо, Разумков – перший номер виборчого списку партії президента. Однак останнім часом ЗМІ пишуть, що між ним та монобільшістю розвивається конфлікт.

Конфлікт Разумкова та "Слуги народу": коротко

Причиною може бути закон про олігархів, який голова Ради направив на розгляд Венеційській комісії.

Разумков 20 вересня звернувся до правоохоронців. Він підозрює, що нардепів могли підкупити, щоб ті діяли проти нього.

В Офісі Президента повідомили, що до Разумкова немає серйозних претензій, але є різні погляди на майбутнє держави.

Водночас журналіст Юрій Бутусов переконаний, що скандал з головою парламенту – штучний. Його створили, аби привернути увагу до закону про олігархів.