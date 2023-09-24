Не лише ФСБ під ударом: ГУР атакувало дроном ще й НПЗ у Курську

Недільним ранком 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ у центрі Курська. Та згодом був іще один приліт – цього разу на нафтопереробний завод у місті.

Джерела 24 Каналу у розвідці повідомляють, що це було пряме влучання дрона в будівлю. Це вже другий привіт від України за сьогодні, перший прийняла будівля ФСБ.

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Що відомо на цю мить

Стосовно ще одного вибуху – джерела у розвідці повідомляють про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому, пряме влучання у будівлю.

Наші розвідники передали вибухові привітання росіянам із днем міста, який Курськ святкує сьогодні. Місцева влада каже, що все під контролем і всі святкування відбудуться.

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