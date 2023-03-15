"Звірі", що рватимуть росіян на шматки: Данілов анонсував цікаві екземпляри танків для ЗСУ

Наші партнери зобов'язалися передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Ба більше, будуть не лише ці танки, а й інші "звірі", що допоможуть нищити ворога.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що на території нашої держави перебуватимуть дуже цікаві екземпляри танків, які "рватимуть окупантів на шматки".

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Окрім того, тих танків, які отримають Збройні Сили України буде достатньо, щоб російські загарбники зрозуміли, що зробили величезну помилку, коли прийшли на нашу землю.

Мовиться не лише про Leopard, у наших військових буде дуже багато цікавих "звірів", за допомогою яких вони зможуть рвати на шматки окупантів, які вдерлися на нашу територію,

– наголосив Данілов.

15 березня відбулася десята зустріч у форматі "Рамштайн". За словами секретаря РНБО, після неї міністр оборони Олексій Резніков мав найдовшу доповідь перед президентом Володимиром Зеленським щодо анонсованої військової допомоги від наших партнерів за весь час "Рамштайнів".

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"Доповідь міністра оборони з перерахуванням усіх здобутків, які станом на сьогодні має наша країна, була найдовшою", – заінтригував Данілов.

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