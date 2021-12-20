Не маємо права відкривати релігійний фронт, – Епіфаній про звільнення від московської церкви
Джерело:"Радіо Свобода"
Голова ПЦУ наголосив, що бачить з боку російської церкви намагання перевести війну ще у релігійну площину. Проте, вважає Епіфаній, відкривати ще один фронт немає права.
Про це голова Православної церкви України розповів у інтерв'ю. Епіфаній нагадав, що Україна живе у стані війни.
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Російська церква хоче відкрити ще й релігійний фронт
Тому ми не маємо права відкривати ще один внутрішній релігійний фронт. Ми бачимо намагання з боку російської церкви це робити. Бо коли громада визначається з переходом, то ми бачимо штучно створюється картинка,
– сказав Епіфаній.
Намагаються показати, що в Україні немає свободи віросповідання
Митрополит розповів, що навмисно привозять людей, які влаштовують сутички та провокації. Мета цього проста – показати начебто в Україні немає свободи віросповідання, проте це не так.
Зараз ми не маємо права відкривати ще один внутрішній фронт. Ми маємо зовнішній фронт боротьби з агресором – з Росією, ми маємо внутрішній фронт боротьби з цією небезпечною хворобою. І ми як церква не маємо права відкривати ще один релігійний фронт,
– пояснив глава ПЦУ.
Епіфаній впевнений, що прийде час, коли духовна омана спаде і всі об'єднаються навколо Києва. Мовиться про православних українців в єдиній Православній церкві, які служитимуть Богу і виключно українському народу.
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Епіфаній про агресію з боку Росії: коротко
- Митрополит наголосив, що самоідентичність українців дратує Кремль.
- Без Києва Москва не бачить відновленої так званої "російської імперії зла", вважає Епіфаній.
- Предстоятель ПЦУ впевнений, що Україна повністю відновить свою територіальну цілісність.
- Найбільше зачіпає Москву те, що Київ має підтримку Євросоюзу та США.