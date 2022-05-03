Не можемо пробити коридор, – Верещук назвала найважчі напрямки для евакуації

Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, які напрямки для евакуації громадян є найважчими.

За її словами, крім "Азовсталі", важко евакуювати людей з Херсонської області, адже вона фактично заблокована. Про це повідомляє 24 канал.

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"Ми ніяк не можемо пробити туди коридор. Там немає інтенсивних бойових дій, але там дуже важко з продовольством, медикаментами – всім, що потрібно для життєзабезпечення", – повідомила Ірина Верещук.

Також вона розповіла, що дуже важко дістатися в Ізюм та інші міста Харківської області. Крім того, є складнощі з Луганською та Донецькою областями, де під нищівним вогнем опинилися жінки та діти.

Як може вплинути міжнародна підтримка

Ірина Верещук пояснила, чим більше міжнародна реакція буде сфокусована саме на тимчасово окупованих територіях, чим більше про це будуть говорити в "один голос" міжнародні лідери, тим швидше вдасться пробити коридор.

"Тільки синергія всіх нас – міжнародних інституцій, міжнародних лідерів і нас як України, як української влади", – зазначила Верещук.

Евакуація з "Азовсталі"

2 травня було погоджено зелений коридор з Маріуполя. Частину цивільних евакуювали із заблокованого міста до Запоріжжя. Відомо, що вдалось вивезти понад 100 людей.

Вони уже доїхали до Запоріжжя. Всі евакуйовані отримують необхідну допомогу, зокрема гаряче харчування, медикаменти та продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу

На сьогодні, 3 травня, теж погоджено гуманітарний коридор. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію й у місті Бердянську. Однак російські окупанти зривають її обстрілами. Люди вже два тижні не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Військові з 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії просять евакуювати з "Азовсталі" всіх українських захисників, що боронять Маріуполь. Вони перебувають у надскладних умовах вже 67 днів.

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