Неможливо відновити відносини з Росією, поки частина України окупована, – посол Британії

У Великій Британії вважають, що нормальних відносин з Росією бути не може, поки частина України залишається окупованою. Лондон наполягає на продовженні тиску на Росію.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла про це на засіданні експертів Кримської платформи. Пані посол вважає, що потрібно переконатись, що Росія понесе відповідальність.

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Жодних виправдань діям Росії немає, – посол

Сіммонс наголосила, що жодних виправдань діям Росії у 2014 році бути не може. Та й про жодну нормалізацію відносин не мовиться, поки Москва окуповує українські території. Захоплення Криму поставило виклики не лише перед Україною, а й перед всією системою євроатлантичної безпеки.

Ми повинні показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку,

– зазначила Сіммонс.

У Великій Британії наголосили, що потрібно постійно нагадувати світові, що півострів – частина України. Представники Лондона готові співпрацювати з українцями в рамках Кримської платформи.

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