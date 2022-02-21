Не паряться, – Фейгін про цинічне поширення Росією фейків за методичкою
Російська пропаганда плодить неправдиві відео обстрілів. Однак держава-агресорка вже сама не вірить у свої фейки.
Світ давно зрозумів про фейки Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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Фейгін: Росія виконує методичку
За його словами, раніше Росія хоча б намагалась створювати видимість правдивості своєї пропаганди. Однак зараз про це навіть не хвилюються.
Відбулася деяка зміна. Згідно із телеграм-каналами, вони (росіяни – 24 канал) не хвилюються щодо цього (розповсюдження фейків – 24 канал) взагалі. Росія просто виконує, здається, якусь методичку, розуміючи, що ніхто не повірить.
Україна та світ спрацювали на випередження
Він вважає, що немає жодного сенсу надіятись, що Росія видумуватиме якусь більш-менш правдиву інформацію. "На випередження спрацювали не тільки українські ЗМІ та українська влада, а й західні медіа", – зауважив російський правозахисник.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
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Росія продовжує поширювати цинічні фейки
- Кремль не припиняє влаштовувати провокації на Донбасі та звинувачує в атаках українську армію. Федеральна служба безпеки заявила, що наші Збройні сили нібито обстріляли прикордонні наряди у Ростовській області. У Держприкордонслужбі України спростували відповідну інформацію.
- Держава-окупантка хоче спровокувати українську армію на відповідь, щоб потім показати, як наші Збройні сили нібито наступають.
- Водночас в тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях оголосили примусову мобілізацію усіх чоловіків, навіть тих, хто не придатний до служби з різних причин. Бойовики насильно мобілізують неповнолітніх, хворих, людей похилого віку, також – осіб з кримінальним минулим. Всі жителі отримують повідомлення із закликом прибути до "комісаріатів", інакше на них чекає "кримінальна відповідальність".
- Розмістили окупанти ще й білборди на кшталт російської пропаганди – із посиланнями до перемоги у Другій світовій війні. Проте багато чоловіків в самопроголошених республіках не хочуть йти воювати.
Фейгін розповів про поширення Росією фейків: дивіться відео