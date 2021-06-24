Не "Північним потоком-2" єдиним: Зеленський розповів, про що говоритиме з Байденом

Вже вкінці липня 2021 року Володимир Зеленський вирушить до Вашингтону, де зустрінеться з Джо Байденом. Лідери України та США матимуть кілька блоків питань, які планують обговорити.

Президент України зауважив, що матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.

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Так, безпековий блок передбачатиме такі теми:

питання ПДЧ для України;

оборонного контракту;

меморандуму між нашими країнами;

"Північного потоку-2";

Донбасу і Криму;

безпеки на чорноморському та азовському узбережжях;

питання українського флоту.

Там багато питань. Є й економічне питання. Дійсно, для нас дуже важлива підтримка Міжнародного валютного фонду, але знову, я хочу з політики перевести конкретно на економіку, реформи й те, що є якісь структурні маяки,

– пояснив президент України.

Він також підтвердив, що планує говорити з Байденом про збільшення оборонних поставок та військової допомоги від США.

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