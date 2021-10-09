Не почув адекватних пояснень, – Зеленський про затримку з обранням глави САП

Президент Володимир Зеленський віреагував на затримку з обранням глави Спеціальної антикорупційної прокуратури. Він наголосив, що члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок.

Зеленський зазначив, що для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом.

До теми Засідання комісії з обрання голови САП зірване через відсутність кворуму

Пояснень бути не може, – Зеленський

Зеленський впевнений, що стосовно цієї ситуації нема й не може бути "адекватних" пояснень.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП,

– заявив президент.

Зеленський додав, що для діяльності конкурсної комісії створили всі умови. Підготовчу роботу провели вчасно. На думку глави держави, ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України.

"З обранням нового керівника САП очікуємо активізації антикорупційних розслідувань та справедливих вироків винним у корупційних злочинах", – підсумував президент.

Що треба знати про конкурс на главу САП