Не пов'язано з угодою щодо "Північного потоку-2", – Білий дім про дату візиту Зеленського в США

Німеччина та США погодили свою позицію щодо "Північного потоку-2" у спільній угоді. Цього ж дня стало відомо і про призначення дати візиту президента Зеленського у Сполучені Штати. У Білому домі запевняють, що ці події не пов'язані.

Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у літаку президента. Вона зазначила, що оголошення дати візиту Зеленського не є частиною договору між Вашингтоном та Берліном.

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Перемовини щодо візиту тривали давно, – Білий дім

Ні, ні. Вони не пов'язані між собою. Ми давно перебували в контакті з українцями щодо планування цього візиту,

– заявила Псакі.

Зазначимо, що про призначення візиту Зеленського на 30 серпня стало відомо ввечері 21 липня. Глава України привітав цей крок і сподівається на плідні результати зустрічі.

Що відомо про угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

США та Німеччина досягли згоди щодо російського проєкту станом на 21 липня.

Сторони домовились, що Україна має отримати гарантії після запуску трубопроводу.

Також Берлін обіцяв добиватись продовження договору про транзит газу через українську територію.

У разі неадекватних дій Росії – можливе введення санкцій.