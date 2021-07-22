Не пов'язано з угодою щодо "Північного потоку-2", – Білий дім про дату візиту Зеленського в США
Джерело:"РБК-Україна"
Німеччина та США погодили свою позицію щодо "Північного потоку-2" у спільній угоді. Цього ж дня стало відомо і про призначення дати візиту президента Зеленського у Сполучені Штати. У Білому домі запевняють, що ці події не пов'язані.
Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у літаку президента. Вона зазначила, що оголошення дати візиту Зеленського не є частиною договору між Вашингтоном та Берліном.
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Перемовини щодо візиту тривали давно, – Білий дім
Ні, ні. Вони не пов'язані між собою. Ми давно перебували в контакті з українцями щодо планування цього візиту,
– заявила Псакі.
Зазначимо, що про призначення візиту Зеленського на 30 серпня стало відомо ввечері 21 липня. Глава України привітав цей крок і сподівається на плідні результати зустрічі.Цікаво! Американські конгресмени висловили своє розчарування
Що відомо про угоду США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"
- США та Німеччина досягли згоди щодо російського проєкту станом на 21 липня.
- Сторони домовились, що Україна має отримати гарантії після запуску трубопроводу.
- Також Берлін обіцяв добиватись продовження договору про транзит газу через українську територію.
- У разі неадекватних дій Росії – можливе введення санкцій.