Не просто зустріч заради зустрічі, – Кулеба про майбутню розмову Зеленського і Байдена

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна хоче взяти максимум із зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Київ планує залучити Вашингтон до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Чого Україна очікує від розмови президентів

Зустріч заради зустрічі з Байденом – це не та категорія, яку можна застосовувати. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

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Це зустріч з президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі,

– сказав чиновник.

Так він відповів на питання журналіста про те, чи буде розмова президентів просто "телевізійною картинкою".

Головне під час зустрічі політиків – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Наразі Кулеба не знає, чи буде в України відповідь на питання про те, якою буде участь США у протидії російській агресії.

"Але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", – запевнив міністр.

Потрібно знайти формат для участі США

Важливо знайти такий формат участі Вашингтону у переговорах, за якого американці могли б дати найкращий результат. За словами Кулеби, росіяни не відкидають взаємодію з США у питанні Донбасу.

Пригадайте лінію Сурков – Волкер. Але в нормандському процесі маємо проблеми. Всі кажуть: "Росія, ти – сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну". А Росія каже: "Ні, ми не сторона конфлікту",

– пояснив очільник МЗС.

За його словами, поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. Слід говорити з американцями про те, як вийти з глухого кута.

Коротко про майбутню зустріч президентів