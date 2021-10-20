Не розраховую на покарання Росії, – Кулеба про захоплення бойовиками заручників місії ОБСЄ

Очікувати на покарання Росії за блокування міжнародних спостерігачів на Донбасі не варто. Адже ОБСЄ – це консенсусна організація й ухвалити жодне серйозне рішення без згоди агресора у ній неможливо.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Другий момент – у секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються збалансованої в цьому плані позиції, і Росія має певний вплив, тому на якесь конкретне покарання з боку ОБСЄ я не розраховую,

– сказав глава МЗС.

"Але самі факти того, що робить Росія, руйнуючи Мінські домовленості, самі ці факти порушень дають можливості та простір для широкої роботи, щоб вона понесла відповідальність за свої дії поза межами ОБСЄ", – додав дипломат.

Окрім цього, Дмитро Кулеба відзначив принципову позицію СММ ОБСЄ, яка “не пішла у своїх доповідях за російськими провокаціями та маніпуляціями”.

Що цьому передувало: коротко