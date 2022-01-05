Не варто очікувати, – посол заперечив зміни у поставці німецької зброї
Джерело:"Європейська правда"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що новий уряд у Німеччині не змінить позицію щодо постачання зброї для українців.
Ба більше, можуть виникати нові ризики. Саме тому зміни не варто очікувати.
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Німеччина блокує постачання зброї від інших партнерів
"Що стосується постачань із Німеччини, то від нового уряду нам (Україні – 24 канал) не варто очікувати чогось нового", – пояснив посол. Він зазначив, що не на боці України також "Партія зелених", яка входить до коаліції та в багатьох питаннях є союзницею української держави.
Дотримуються ще більш консервативного підходу щодо постачання озброєння,
– наголосив Мельник.
Посол відмітив, що для багатьох "холодним душем" стало блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні. Мовиться про механізм НАТО.
"Такі дії вписують у лінію минулого уряду. Той дотримувався обмежувальної політики щодо експорту німецького озброєння і виключав направлення зброї в регіони, де тривають збройні конфлікти", – підкреслив він.Зауважте! Олексій Резніков також казав, що Німеччина блокує поставлення зброї через НАТО. За його словами, у Берліні не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.
Однак, за спостереженням Мельника, сьогодні Німеччина блокує постачання зброї Україні від інших партнерів. "Саме це збурило громадську думку", – роз'яснив посол.
Зброя для України з Німеччини: головне
- Раніше у ЗМІ писали, що Німеччина, яку представляла Ангела Меркель, блокувала поставлення озброєння. До цього механізму Меркель начебто вдавалась з травня 2021 року.
- Також за інформацією газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, проти надання озброєнь буцімто виступає глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
- Володимир Зеленський у червні 2021 року закликав Німеччину надати Україні летальну зброю. Попри відмову він ще сподівався отримати німецьку допомогу.
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