Чи буде вік призову меншим за 25 років: у Зеленського розставили крапки над "і"

У новому законопроєкті про мобілізацію планують зменшити вік призову з 27 до 25 років. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповів, чи не планують знизити призовний вік ще більше.

Від багатьох військових можна почути думку, що служити мають молоді. Іще одним моментом, де прагнуть врахувати думку бійців, є залучення до армії засуджених. У Мін'юсті обіцяють: до позиції командирів дослухаються.

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Чи зменшать призовний вік ще більше

Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років, нема на цей момент і не було. Ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні,

– чітко відповів Федір Веніславський.

А от зменшення віку призову з 27 до 25 років точно буде.

"Це те питання, про яке ми говорили вже. Я думаю, що це точно потрібно робити. В законі, який ми зараз розглядаємо, ці норми також є – що військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу, віком від 25 років, а не від 27, як це є зараз", – пояснив він.

Депутат додав: таким чином Україна повертається до старих норм, коли до 25 років людина мала пройти строкову військову службу. Оскільки від строкової служби відмовляються, то нині молода людина віком 18 – 25 років має пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу близько 5 місяців.

У НАТО закликають посилити мобілізацію

Володимир Зеленський на початку березня підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби. Людей, чий термін служби закінчився під час дії воєнного стану, мають звільнити у квітні – травні 2024 року в запас.

Про це сказав глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час Київського безпекового форуму в Києві. За його словами, мова не тільки про нові танки, БМП чи гранати, але й про нових людей у війську. Адже воюють передусім люди, а не зброя. Адмірал акцентував, що суспільство має об'єднатися довкола цих питань.