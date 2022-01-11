Не тільки США, – Чалий назвав країни, з якими Україні слід посилити партнерство

Україні доведеться самій вистояти потенційну атаку з боку Росії. Проте під час паузи, коли тривають дипломатичні переговори, варто подумати про підтримку і від інших країн.

Україні варто максимально підсилитись. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній посол України у США Валерій Чалий.

До теми Росія може далі підвищувати ставки, – Чалий про ймовірну ескалацію після переговорів у Женеві

Чалий: Потрібно скористатись моментом

Чалий зауважив, що країні насамперед треба "вигрібати" самій. "Нікуди ми не подінемось. Вона (агресія – 24 канал) не буде повномасштабна", – пояснив він та додав, що, наприклад, від США Україна потребує не тільки перемовин, а й зброї та зупинки "Північного потоку-2".

Потрібно скористатись моментом для підсилення України та партнерства з іншими країнами. Це не тільки Штати,

– відзначив експосол.

За його словами, в України недостатньо розвинутий діалог із Японією, Канадою, Румунією, Польщею, Туреччиною, а також Німеччиною. "Дуже сподіваюсь на зміни позиції Німеччини", – наголосив Чалий.

Позиція США та ЄС: що відомо

Прессекретар США підтвердив, що Сполучені Штати та Європейський Союз дотримуються однієї думки щодо підтримки України. Росія має заплатити високу ціну у разі нового вторгнення.

Штати разом із Німеччиною не можуть дійти згоди щодо додаткового озброєння для України у разі загострення агресії. Проте країни все одно підтримують Україну.

Тим часом у МЗС Німеччини пояснили, що Берлін ставить перед собою завдання не допустити подальшого конфлікту з Росією. Саме тому про постачання озброєння не мовиться.