Не ультиматум, але й не блеф, – Москва про власні вимоги "гарантій безпеки"

У МЗС Росії нагадали про запропоновані Москвою "договори про безпеку". У дипвідомстві переконують, що про жодні ультиматуми не мовиться, проте і Кремль начебто не блефує.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю. Рябков наголосив що Москва не блефує, коли висуває вимоги щодо питань безпеки.

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Рябков каже, що ультиматумів Росія не висувала

Заступник Лаврова підтвердив, що Москва вимагає офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року. У документі мовиться про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія – НАТО 1997 року, ми не блефуємо,

– сказав Рябков.

Рябков каже, що Кремль не може вдавати, наче нічого не відбувається

У МЗС Росії запевняють, що пропозиції Москви – реальні і їхнє розуміння "впроваджуватимуть всіма силами". Проте при цьому Рябков наголошує, що це – не ультиматуми.

Просто сама логіка підводить до того, що миритися з тим, що відбувається, ковтати це, вдавати, що нічого не відбувається, у нас не виходить,

– переконує Рябков.

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Що відомо про так звані "договори безпеки", які пропонує Росія

МЗС Росії оприлюднили так звані "договори про безпеку", які представили на розгляд США та НАТО. Фактично це вимоги щодо нерозширення НАТО на схід.

Москва начебто не встановлює дедлайнів для відповіді, проте разом з тим хоче почути її якомога швидше.

У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що деякі вимоги Москви є неприйнятними.

Консультації Росія – НАТО відбудуться 12 січня.

Про те, як Путін поставив ультиматуми Заходу, в "Теории заговора":