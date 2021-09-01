Не варто перебільшувати, що США з Афганістану переключаться на Україну, – Семенюк

Україна не є в пріоритеті першочергових національних інтересів Сполучених Штатів. Тому не варто очікувати значних результатів від зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом.

Хоча візит українського президента і справді потрібен нашій країні. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Він вважає, влада не має очікувати того, що поїздка Зеленського до США стане переломним моментом. Адже це лише планова робота глави держави – відстоювати національні інтереси країни за кордоном. Свого часу до Штатів їздили і Петро Порошенко, і Віктор Ющенко.

Не варто перебільшувати і не потрібно одягати рожеві окуляри, що з Афганістану США переключаться на Україну,

– зауважив експерт.

Втім додав, Україна є пріоритетною для Білого Дому, якщо стосується геополітичної гри у Східній Європі. Адже це єдина держава на пострадянському просторі, яка підтримує демократичні права й цінності. І це саме те, що загалом сьогодні потрібно демократичному світу після поразки в Афганістані.

Семенюк: США зараз будуть дуже обережними до своєї зовнішньої політики

За словами Семенюка, вихід США з Афганістану даватиме можливість авторитарним лідерам піднятися і заявити, що демократія не працює. Україна має шанс показати, що демократія навпаки – система, яка підносить, а не опускає.

"Очевидно, що американці зараз будуть дуже обережними до своєї зовнішньої політики. Вони не будуть обіцяти, багато давати. І ми також не повинні просити, а створювати умови для роботи", – зазначив політолог.

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