"Не ведемо воєнної діяльності": Москва відреагувала на заклик України щодо Віденського документа

Росія відмовилася від участі у зустрічі ОБСЄ щодо України. В МЗС держави-агресорки кажуть, що "ніякої військової діяльності не ведуть", про яку необхідно інформувати згідно з Віденським документом.

Про це повідомила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Ба більше, Захарова наголосила, що Росія, мовляв, пішла на поступки, давши відповідь.

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Москві не сподобались формулювання про Крим

Ми могли б залишити цей запит без розгляду, оскільки в ньому містяться неприйнятні формулювання про статус Криму. Водночас, підтверджуючи прихильність до відкритості у військовій області, повідомили, що жодної згаданої "незвичайної" діяльності Росія біля кордонів Україна не веде,

– заявила представниця МЗС Росії.

У Москві запевняють, що жодних причин запускати механізм зменшення небезпеки немає. Не оминули нагоди у МЗС держави-агресорки і наскаржитись на Україну. Мовляв, з іншого боку кордону вони бачать "численних українських військових, які проводять обстріли мирних жителів Донбасу".

Захарова поскаржилась на дії ЗСУ на Донбасі

Ми наголосили, що український запит – не що інше, як спроба відвернути увагу від зазначеної справді "незвичайної" військової діяльності" самої України,

– зухвало переконує Захарова.

Росія запевняє, що відповідь Україні надала вчасно. Отож Москва попередила партнерів, що "виступає проти прийняття будь-яких рішень щодо цього в ході заходів, ініційованих Україною".

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Що відомо про вимоги МЗС України: коротко