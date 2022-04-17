Не виключаємо жодних політичних варіантів, – Кулеба про майбутнє Медведчука

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з іноземними журналістами. Зокрема, вони обговорили й про майбутнє кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 12 квітня співробітники СБУ затримали Віктора Медведчука, який до цього втік з-під домашнього арешту та протягом певного часу переховувався від правоохоронців. Про його затримання повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Кулеба про майбутнє Медведчука

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна – це країна, де панує верховенство права. Тож Віктор Медведчук, який є громадянином України, зможе користуватися всіма процесуальними правами.

І тоді його майбутнє вирішуватиметься в рамках, з одного боку, юридичного, а з іншого боку, політичного процесу,

– додав міністр.

За словами Кулеби, українська сторона не виключає жодних політичних варіантів. Проте він вкотре акцентував, що Україна – правова країна, тож Медведчуку перш за все доведеться нести відповідальність за злочини, які він вчинив проти держави.

Глава українського МЗС додав, що Медведчук входив до близького кола очільника Кремля Володимира Путіна. Крім того, говорять, що президент Росії – хрещений батько однієї з доньок Медведчука.

Кулеба також нагадав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про незацікавленість Росії в обміні Віктора Медведчука. Проте міністр вважає, що потрібно спостерігати як ситуація буде розвиватися.

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