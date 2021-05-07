Не впливає на бажання зустрітися з Путіним, – Байден про війська біля кордонів України

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Президент США Джо Байден заявив, що російські війська біля кордону України не впливають на його бажання зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Ймовірно, для цього є й інші причини.

Джерело:

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Деталі від Байдена

Президент наголосив, що раніше російських військ біля кордону України було більше. Тепер Москва почала стягувати їх назад. Про це Байден заявив журналістам у Білому домі.

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Це (російські війська біля кордону – 24 канал) не впливає на моє бажання провести зустріч віч-на-віч,
– заявив президент.

Він наголосив, що наразі дата і місце зустрічі ще не узгодженні. Водночас американський лідер сподівається, що розмову таки вдасться організувати.

Що відомо про зустріч президентів

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