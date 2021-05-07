Не впливає на бажання зустрітися з Путіним, – Байден про війська біля кордонів України

Президент США Джо Байден заявив, що російські війська біля кордону України не впливають на його бажання зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Ймовірно, для цього є й інші причини.

Деталі від Байдена

Президент наголосив, що раніше російських військ біля кордону України було більше. Тепер Москва почала стягувати їх назад. Про це Байден заявив журналістам у Білому домі.

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Це (російські війська біля кордону – 24 канал) не впливає на моє бажання провести зустріч віч-на-віч,

– заявив президент.

Він наголосив, що наразі дата і місце зустрічі ще не узгодженні. Водночас американський лідер сподівається, що розмову таки вдасться організувати.

Що відомо про зустріч президентів

13 квітня Байден та Путін поговорили телефоном. Тоді президент США запропонував лідеру Кремля зустрітися найближчим часом.

Політик наголосив, що це має бути "третя країна". Спершу організувати зустріч президентів погодилися три країн – Фінляндія, Австрія та Ісландія.

У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.

Байден казав, що хотів би зустрітися президентом Росії під час поїздки в Європу влітку 2021 року.

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