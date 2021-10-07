Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова

7 жовтня 2021 , 10:42
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Джерело:

24 канал

У Верховній Раді триває процедура відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Очільник партії "Слуга народу" з трибуни заявив, що Разумков не є членом команди й не може посідати таку важливу посаду.

Корнієнко у Раді прокоментував необхідність відставки Разумкова з посади спікера парламенту, пояснивши чому вважає її потрібною.

До теми  Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради

Глава "слуг" про відкликання Разумкова

Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді,
– заявив Корнієнко.

Він додав, що у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.

Зауваження Корнієнка до роботи Разумкова

  • Питання регламенту: глава партії поставив запитання, "як так сталося, що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чому одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний.
  • Призначення керівника Апарату Ради: очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала.
  • Спроби шантажу: Корнієнко відповів на закиди спікера парламенту щодо спроб шантажувати його.

"Чому ви тоді не заявляли у правоохоронні органи", – запитав він Разумкова.

  • Взаємодія зі ЗМІ: чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити.
  • Питання реформ: мовляв, Рада не зробила нічого для впровадження рекомендацій щодо реформ.
  • Політичні амбіції. Корнієнко додав, що він та його колеги вже давно зрозуміли, що Разумков має наміри стати самостійним політиком. 

Він порадив Разумкову перед цим поставити собі кілька запитань: чи є ворогом України Медведчук, чи є проросійським пропагандистом Анатолій Шарій, чи шкодять країні корупціонери та олігархи.

"Якщо ви відповісте три "так", то у мене до вас інше питання: чому ви не підтримували санкції проти них на РНБО", - продовжив глава "слуг".

На завершення Корнієнко запропонував Разумкову пересісти у зал до нардепів.

Важливо! З промовою у Раді виступив і сам Разумков. Він запевнив, що у Раду йшов не за посадами і не за грошима. Метою як його, так і команди, було змінити країну, зробити її кращою. У всіх тоді світилися очі, однак згодом цей запал згас.

Відставка Разумкова: головне

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня 2021 року доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Процедуру відкликання Разумкова запустили 4 жовтня, наступного дня його відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.
  • Політик готовий йти до суду, якщо його ще й позбавлять мандату народного депутата.

Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

 

Автор: Наталія Пристанська