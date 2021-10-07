Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова
Джерело:24 канал
У Верховній Раді триває процедура відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Очільник партії "Слуга народу" з трибуни заявив, що Разумков не є членом команди й не може посідати таку важливу посаду.
Корнієнко у Раді прокоментував необхідність відставки Разумкова з посади спікера парламенту, пояснивши чому вважає її потрібною.
До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради
Глава "слуг" про відкликання Разумкова
Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді,
– заявив Корнієнко.
Він додав, що у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.
Зауваження Корнієнка до роботи Разумкова
- Питання регламенту: глава партії поставив запитання, "як так сталося, що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чому одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний.
- Призначення керівника Апарату Ради: очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала.
- Спроби шантажу: Корнієнко відповів на закиди спікера парламенту щодо спроб шантажувати його.
"Чому ви тоді не заявляли у правоохоронні органи", – запитав він Разумкова.
- Взаємодія зі ЗМІ: чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити.
- Питання реформ: мовляв, Рада не зробила нічого для впровадження рекомендацій щодо реформ.
- Політичні амбіції. Корнієнко додав, що він та його колеги вже давно зрозуміли, що Разумков має наміри стати самостійним політиком.
Він порадив Разумкову перед цим поставити собі кілька запитань: чи є ворогом України Медведчук, чи є проросійським пропагандистом Анатолій Шарій, чи шкодять країні корупціонери та олігархи.
"Якщо ви відповісте три "так", то у мене до вас інше питання: чому ви не підтримували санкції проти них на РНБО", - продовжив глава "слуг".
На завершення Корнієнко запропонував Разумкову пересісти у зал до нардепів.Важливо! З промовою у Раді виступив і сам Разумков. Він запевнив, що у Раду йшов не за посадами і не за грошима. Метою як його, так і команди, було змінити країну, зробити її кращою. У всіх тоді світилися очі, однак згодом цей запал згас.
Відставка Разумкова: головне
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня 2021 року доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Процедуру відкликання Разумкова запустили 4 жовтня, наступного дня його відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.
- Політик готовий йти до суду, якщо його ще й позбавлять мандату народного депутата.
Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція