Не є членом команди й не може посідати важливу посаду, – Корнієнко про відкликання Разумкова

У Верховній Раді триває процедура відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Очільник партії "Слуга народу" з трибуни заявив, що Разумков не є членом команди й не може посідати таку важливу посаду.

Корнієнко у Раді прокоментував необхідність відставки Разумкова з посади спікера парламенту, пояснивши чому вважає її потрібною.

До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради

Глава "слуг" про відкликання Разумкова

Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді,

– заявив Корнієнко.

Він додав, що у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.

Зауваження Корнієнка до роботи Разумкова

Питання регламенту: глава партії поставив запитання, "як так сталося, що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чому одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний.

глава партії поставив запитання, "як так сталося, що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чому одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний. Призначення керівника Апарату Ради: очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала.

очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала. Спроби шантажу: Корнієнко відповів на закиди спікера парламенту щодо спроб шантажувати його.

"Чому ви тоді не заявляли у правоохоронні органи", – запитав він Разумкова.

Взаємодія зі ЗМІ: чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити.

чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити. Питання реформ: мовляв, Рада не зробила нічого для впровадження рекомендацій щодо реформ.

мовляв, Рада не зробила нічого для впровадження рекомендацій щодо реформ. Політичні амбіції. Корнієнко додав, що він та його колеги вже давно зрозуміли, що Разумков має наміри стати самостійним політиком.

Він порадив Разумкову перед цим поставити собі кілька запитань: чи є ворогом України Медведчук, чи є проросійським пропагандистом Анатолій Шарій, чи шкодять країні корупціонери та олігархи.

"Якщо ви відповісте три "так", то у мене до вас інше питання: чому ви не підтримували санкції проти них на РНБО", - продовжив глава "слуг".

На завершення Корнієнко запропонував Разумкову пересісти у зал до нардепів.

Відставка Разумкова: головне

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня 2021 року доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Процедуру відкликання Разумкова запустили 4 жовтня, наступного дня його відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.

Політик готовий йти до суду, якщо його ще й позбавлять мандату народного депутата.

З промовою у Раді виступив і сам Разумков . Він запевнив, що у Раду йшов не за посадами і не за грошима. Метою як його, так і команди, було змінити країну, зробити її кращою. У всіх тоді світилися очі, однак згодом цей запал згас.

Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція