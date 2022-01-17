Не залучали безплатного адвоката, – у ДБР спростували заяву Порошенка
17 січня 2022 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:ДБР
Петро Порошенко під час судового засідання у "вугільній справі" заявив, що йому хотіли призначити безкоштовного адвоката. Однак в ДБР спростували цю інформацію.
У Державному бюро розслідувань зазначили, що не залучали правоозахисника безоплатної вторинної правової допомоги для надання її політику. Про це повідомила пресслужба відомства.
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Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, українські правоохоронці додали, що наразі встановлюються всі обставини розповсюдження відповідної інформації, а після цього буде надана правова оцінка таким діям.Зверніть увагу! Суд 17 січня розглядає так звану "вугільну справу", в якій фігурує Порошенко.
Справа Порошенка: що відомо
- Порошенку 20 грудня 2021 року повідомили про підозру в державній зраді. Вона стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з окупованих територій Донеччини та Луганщини.
- У ДБР намагалися викликати політика на допит, але він втік за кордон.
- Згодом правоохоронці оприлюднили докази, що парламентар, ймовірно, не планував свій візит заздалегідь. Адже придбав квиток на літак вже після вручення повістки.
- Офіс генерального прокурора 28 грудня надіслав до Ради повідомлення про підозру Порошенку.
- Печерський районний суд Києва 6 січня арештував майно народного депутата.