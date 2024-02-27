Не знак оклику і не знак питання, – Олещук показав палаючу російську "сушку"
27 лютого 2024, 16:29Читать новость на русском
Джерело:Микола Олещук
Останні тижні Повітряні сили є одним із постачальників добрих новин для українців. Вони влаштували цілий літакопад для російських винищувачів Су.
За 27 лютого Сили оборони приземлили аж два ворожі літаки. Олещук показав падіння одного з російських винищувачів.
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У Повітряних силах показали, як падає ворожий Су
Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як падає російський літак.
На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!
– вкотре потролив він окупантів.
Момент падіння російського Су / Фото Микола Олещук
Що відомо про збиття двох російських Су за один день
- На Сході України близько десятої дня збили літак окупантів – винищувач-бомбардувальник Су-34. Повідомляючи цю новину, командувач Повітряних сил закликав російських пілотів замислитися і прощатися з рідними перед кожним вильотом.
- Від 24 лютого 2022 року це вже 341 знищений російський літак і друга підбита "сушка" за останні 7 днів.
- Другий за день Су-34 збили близько 14-ї на тому ж напрямку, що й зранку. Микола Олещук написав, що "при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити авіаційні штурми".
- Речник ПС Юрій Ігнат говорив, що окупанти використовують Су-34, щоб завдавати авіаудари. А винищувачі Су-35 здійснюють прикриття під час таких операцій. Саме Су-34 – основні носії авіабомб.
- Утім, не завжди можна бачити, як падає збитий борт, адже українські захисники збивають ворожі літаки на великих відстанях.