Не знак оклику і не знак питання, – Олещук показав палаючу російську "сушку"

Останні тижні Повітряні сили є одним із постачальників добрих новин для українців. Вони влаштували цілий літакопад для російських винищувачів Су.

За 27 лютого Сили оборони приземлили аж два ворожі літаки. Олещук показав падіння одного з російських винищувачів.

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У Повітряних силах показали, як падає ворожий Су

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як падає російський літак.

На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!

– вкотре потролив він окупантів.



Момент падіння російського Су / Фото Микола Олещук

Що відомо про збиття двох російських Су за один день