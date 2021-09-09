Не знаю, що є у CNN, у РНБО немає жодного документа, – Данілов про операцію щодо вагнерівців
Джерело:Радіо Свобода
Олексій Данілов вчергове заявив, що в апараті РНБО немає документів про будь-яку операцію щодо вагнерівців. А ті факти, наведені CNN, секретар Ради національної безпеки й оборони взагалі відмовився коментувати.
А публічне обговорення справи щодо вагнерівців Данілов назвав моветоном.
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Він пояснив, що розвідники не говорять публічно про спецоперацію. І не важливо, як вона завершилася.
Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв і ще раз заявляю. По-перше, жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО, я не знаю її назви не існує. По-друге, коли починають публічно проговорювати про ті чи інші спецоперації, які мали проводити спецслужби, – це моветон,
– підкреслив Данілов.
Про які деталі справи від CNN мовиться
8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними "колишніми високопосадовцями української військової розвідки", які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".
У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив це. В Офісі Президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.
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Операція з вагнерівцями: головне
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- Журналісти Bellingcat анонсували розслідування щодо справи вагнерівців. За словами представника президента у Конституційному Суді України Федора Веніславського, для ОП немає причин боятись розслідування Bellingcat.