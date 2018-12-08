"Не пустили без жодних пояснень": у РФ безпідставно відмовили у в'їзді 30 українцям
Від початку запровадження воєнного стану в 10 українських областях російські прикордонники безпідставно не пустили на територію РФ 30 громадян України.
Про це заявив начальник Харківського прикордонного загону Роман Гоць в ефірі UA:Харків.
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Їх не пускали без будь-яких причин, без будь-якого пояснення, без будь-яких документів. Звичайно, громадяни України, котрі поверталися російською стороною, були досить обурені такою поведінкою,
– зазначив він.
За словами Гоця, дії російських прикордонників негативно вражають українських громадян.
До слова, поки у Держприкордонслужбі українцям радять утриматися від поїздок на територію РФ.
Зазначимо, що від початку воєнного стану в Україну, зокрема, не впустили 5 російських журналісток.
Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.
Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".
Кого не пускають в Україну через дію воєнного стану
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