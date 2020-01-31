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      "Не розумію вашого язика": у Києві водій маршрутки ігнорував російськомовних пасажирів – фото

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      Випадок трапився на маршруті №529 / фото із соцмереж

      Водій однієї зі столичних маршруток вдавав, що не розуміє російської. Зокрема, він ігнорував вимоги пасажирів, що спілкуються цієї мовою, зупинити автобус.

      Про інцидент у столичній маршрутці повідомила на своїй фейсбук-сторінці користувачка Ірина Козак-Кедич. Жінка також розмістила фото водія.

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      Такого я ще не бачила і не чула. Водій маршрутки не зупинився на зупинці бо... не зрозумів їхній "язык",
      – написала вона.

      За словами очевидиці, конфлікт між пасажиркою та водієм трапився вдень 30 січня на маршруті №529. Зупинити автобус просили старша жінка та її син. Чоловік прохав висадити його з матір’ю біля ринку, а коли водій проігнорував це побажання, до розмови підключилася жінка.

      "Ви що не чуєте", – вигукнула вона. Тиша. Автобус не знижуючи швидкість, проїжджає Юність. Зупиняється на Бойченка", – описує ситуацію очевидиця.

      На зупинці перед тим, як вийти жінка та чоловік підійшли до водія та спитали, чому він не зупинився за їхнім проханням.

      Що? Я не розумію, вашого "языка",
      – відповів на їхнє "ви, що глухий?" чоловік.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Києва Транспорт мовне питання
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