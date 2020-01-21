Не треба нікуди їхати: Міністерство платитиме ОТГ за прийом документів на місцях

У 2020 році все більше жителів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) зможуть подавати документи на оформлення соціальних послуг на місцях. На це у бюджеті відомства заклали 150 мільйонів гривень.

Про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська сказала під час робочої поїздки у Запорізьку область, про це повідомляє пресслужба відомства.

Цікаво: Яка різниця між пільгами та субсидіями на комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики

За словами очільниці, така ініціатива допоможе розмістити пункти прийому документів на місцях, навіть якщо це невеликий населений пункт.

Тепер для подачі документів на призначення різних видів соціальних допомог людині не треба буде їхати у районний чи обласний центр. Цей сервіс буде доступний навіть у маленькому населеному пункті. Щоб стимулювати ОТГ до розвитку цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. На це передбачено 150 мільйонів гривень,

– пояснила Соколовська.

Щоб оптимізувати роботу, міністерство запроваджує нову систему. Вона складатиметься із бек-офісів на місцях і фронт-офісів у містах.

Як працюватиме ця система

Фронт-офіси – це так звані філіали центрів з надання соцсервісів на місцях в ОТГ. Тут можна буде подати документи та дізнатися про результат заявки. Натомість Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із державного бюджету. Звідси документи направлятимуть на розгляд у бек-офіс – центр у райцентрах та містах. Тут розглядатимуть документи.

За даними Міністерства, зараз майже 70% об'єднаних територіальних громад не можуть забезпечити соціальні сервіси для своїх жителів

Що відомо про децентралізацію в УкраїніУ 2014 році в Україні прийняли реформу децентралізації – для того, щоб надати органам місцевого самоврядування більше можливостей: самостійно розпоряджатися бюджетом і ухвалювати рішення.



Внаслідок цього з'явилися об'єднані територіальні громади – добровільні об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр. Зараз в Україні таких громад є 1038.