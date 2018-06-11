Не у Росії чи США: у ЦВК здивували прогнозом, де виникнуть головні загрози виборам в Україні

Головні ризики, зокрема серйозні кіберзагрози, майбутнім президентським та парламентським українським виборам, які відбудуться у 2019 році, будуть виникати не у Росії чи США, а в самій Україні.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, передає "Інтерфакс".

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На жаль, ніхто не здатний сильніше дискредитувати українські вибори і підірвати довіру суспільства до їхніх результатів, аніж самі українські політики,

– сказав очільник ЦВК.

Він зауважив, що ситуація з кіберзагрозами на наступних виборах може бути схожа на використання "адмінресурсу".

"Можна прогнозувати, що деякі майбутні штаби намагатимуться отримати доступ і до каналів передачі і до самої інформації, якою оперуватимуть організатори виборів. Мабуть, жоден штаб не гребуватиме можливістю спотворення інформаційного простору шляхом поширення фейкових новин і дезінформації щодо інших кандидатів. Якщо на друге ЦВК безпосереднього впливу не матиме, то виключити перше – одне із наших пріоритетних завдань", – наголосив Охендовський.