16:21
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Не висотка і не бізнес-центр: що з'явиться на місці Лук'янівського СІЗО у Києві

      1364 Читать новость на русском
      Лук'янівське СІЗО у Києві
      Лук'янівське СІЗО у Києві / wikipedia.org

      У Міністерстві юстиції України поділились планами про те, що може з'явитись на місці Лук'янівського СІЗО у Києві.

      Відкритий конкурс для інвесторів, запропонувавши їм земельну ділянку під Лук'янівським СІЗО в обмін на будівництво нового слідчого ізолятора в Київській області, Мін'юст оголосив ще у лютому 2017-го року. Будівлю ізолятора визнали непридатною для перебування людей.

      Дивіться також: Як у Києві відреставрують Будинок зі зміями: візуалізація проекту

      З того часу минуло понад 2 роки, у міністерстві констатують, що поки все ще чекають на пропозиції від інвесторів.

      Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

      Він зазначив, що на місці теперішньої будівлі Лук'янівського слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській у Києві не варто розраховувати на появу багатоповерхівки, торговельного чи бізнес-центру.

      Оскільки тут немає жодного автомобільного проїзду і комунальні мережі не розраховані на значні навантаження.

      Натомість замість СІЗО тут може з'явитись музей або коворкінг.

      Такого плану об'єкти – вони б "злетіли" на цьому місці. Для такого роду об’єктів логістика там хороша, там все є для студентів, для молоді, яка приїжджатиме на громадському транспорті, а не на автомобілях,
      – зауважив урядовець.

      За його словами, представники міністерства ведуть щодо майбутнього проекту на місці Лук'янівського СІЗО у Києві з китайськими, американськими та швейцарськими інвесторами. Щоправда, наразі усі з них говорять про "економічну недоцільність", тому в Мін'юсті думають над тим, як їх зацікавити.

      Що відомо про Лук’янівську в'язницю у Києві?В'язниця на Лук'янівці у Києві була збудована в середині 19 століття. Тоді вона мала назву Лук'янівський тюремний замок. В будівлях тюрми дотепер діє Київський слідчий ізолятор (СІЗО № 13).

      У 2017-му за результатами експертиз приміщення Лук'янівського СІЗО визнане непридатними для проживання людей.

      Як виглядає Лук'янівське СІЗО зсередини: фото

       

      Читайте також:
      Теги: Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості СІЗО Міністерство юстиції Інвестиції Будівництво
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 16:18 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 151
      Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      сьогодні , 16:00 Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      Ігор Саджениця 305
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сьогодні , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 631
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сьогодні , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 441
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук