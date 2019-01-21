Не висотка і не бізнес-центр: що з'явиться на місці Лук'янівського СІЗО у Києві

У Міністерстві юстиції України поділились планами про те, що може з'явитись на місці Лук'янівського СІЗО у Києві.

Відкритий конкурс для інвесторів, запропонувавши їм земельну ділянку під Лук'янівським СІЗО в обмін на будівництво нового слідчого ізолятора в Київській області, Мін'юст оголосив ще у лютому 2017-го року. Будівлю ізолятора визнали непридатною для перебування людей.

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З того часу минуло понад 2 роки, у міністерстві констатують, що поки все ще чекають на пропозиції від інвесторів.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Він зазначив, що на місці теперішньої будівлі Лук'янівського слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській у Києві не варто розраховувати на появу багатоповерхівки, торговельного чи бізнес-центру.

Оскільки тут немає жодного автомобільного проїзду і комунальні мережі не розраховані на значні навантаження.

Натомість замість СІЗО тут може з'явитись музей або коворкінг.

Такого плану об'єкти – вони б "злетіли" на цьому місці. Для такого роду об’єктів логістика там хороша, там все є для студентів, для молоді, яка приїжджатиме на громадському транспорті, а не на автомобілях,

– зауважив урядовець.

За його словами, представники міністерства ведуть щодо майбутнього проекту на місці Лук'янівського СІЗО у Києві з китайськими, американськими та швейцарськими інвесторами. Щоправда, наразі усі з них говорять про "економічну недоцільність", тому в Мін'юсті думають над тим, як їх зацікавити.

Що відомо про Лук’янівську в'язницю у Києві?В'язниця на Лук'янівці у Києві була збудована в середині 19 століття. Тоді вона мала назву Лук'янівський тюремний замок. В будівлях тюрми дотепер діє Київський слідчий ізолятор (СІЗО № 13).



У 2017-му за результатами експертиз приміщення Лук'янівського СІЗО визнане непридатними для проживання людей.

Як виглядає Лук'янівське СІЗО зсередини: фото