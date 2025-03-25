"Небесний щит": Європа може закрити небо над Україною за кількох умов
- Європейські військово-повітряні сили можуть захистити небо над Західною Україною та Києвом в рамках ініціативи "Небесний щит".
- Експерт Валерій Романенко зазначив, що така стратегія може стати серйозним знаком для Росії, і подібна практика вже існувала у НАТО.
- Однак є кілька умов, щоб дійсно закрити небо України.
Видання The Guardian 6 березня повідомило, що військово-повітряні сили країн Європи можуть бути залученим, щоб захистити небо над західною частиною України та Києвом. Ініціатива стала відома за назвою "Небесний щит" як частина перемир'я в небі.
Чи може ця стратегія стати по-справжньому ефективною для України 24 Каналу пояснив експерт з авіації Валерій Романенко.
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Є кілька умов
Відомо, що мовиться про ідею розгортання 120 літаків-винищувачів окремо від повітряних сил НАТО.
Втім, для цього варто першою чергою розв'язати політичні питання, зауважив Романенко.
А якщо це планується без жодного перемир'я, то це дуже схоже на участь країн в бойових діях, хоча вони не будуть конкретно стріляти по російській території чи літаках, але будуть збивати російські крилаті ракети і "Шахеди". Тому питання досить складне,
– пояснив авіаексперт.
Натомість для більшої ефективності це можливо після розведення військ і запровадження двосторонніх миротворчих груп, які складатимуться з європейців та китайців, чи навіть північнокорейців, вважає Романенко.
"Якщо Європа справді піде на це, для Росії це стане реальним знаком, що варто вгамувати апетити", – додав аналітик.
Якщо буде домовленість про перемир'я, імовірно, вона міститиме кілька етапів. По-перше, припинення вогню. По-друге, розведення військ. По-третє, розташування експертних груп, які спостерігатимуть за виконанням угод. Після цього вводиться миротворчий контингент, який повинен мати морську підтримку, наприклад, Туреччина може запустити кілька кораблів, а також повітряне прикриття.
Такий варіант із залученням авіації є досить реалістичним, до того ж подібна практика в НАТО вже була, резюмував Романенко.