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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Артем Овдієнко

      Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад

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      Скасування параду – електоральний хід Зеленського
      Скасування параду – електоральний хід Зеленського / Facebook / Державна прикордонна служба України

      Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив свіжі рейтинги партій. Хто лідирує, а хто втрачає електорат та чим зумовлене рішення Зеленського про скасування параду на День Незалежності, – у матеріалі 24 каналу.

      Якщо вірити соціологам – у Юлії Тимошенко нині терміново поповнюють запаси корвалолу – її рейтинг впав до 6%. А в штабі Святослава Вакарчука взагалі паніка – його підтримка обвалилася до непрохідних 4%. Звісно, є ще так звана похибка у два відсотки, проте тенденція для "Голосу" загрозлива, тому про намріяні Вакарчуком 15% вже точно не йдеться.

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      А от у решти трьох партій усе напрочуд добре – 48,5% у партії "Слуги народу", "Опозиційна платформа – За життя" має на сьогодні 14%, й більше 9% у "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

      Важко не побачити загрозливу тенденцію зростання політсили Бойка-Медведчука. Чудово розумію як і чому зростає їхній рейтинг – завдяки потужній пропаганді, що нині безперервно ллється на виборців через чималу медведчуківську медіа-імперію, яку він нещодавно підсилив ще й інформаційним телеканалом ZIK.

      Я певен, що і в команді Зеленського бачать цю загрозу, оскільки з Медведчуком вони точно не будуть вступати в коаліцію – про це неодноразово запевняли в партії Зеленського. "Опозиційна платформа" є їхнім навіть не суперником, а ворогом. В партії "Слуга народу" роблять усе можливе для того, щоб зараз відібрати у Медведчука-Бойока підтримку українців, переманити на свій бік.

      Цим можна пояснити й меседжі про російську мову, яку можна впровадити на Донбасі як другу регіональну. Напевно, й про скасування параду на День Незалежності почали говорити, щоб порадувати ватних виборців, для яких парад ЗСУ є величезним подразником.

      Скасування військового параду заради того, щоб роздати гроші військовим як премію в День Незалежності – викликало в українського суспільства неоднозначну реакцію. Прихильники Зеленського шукають цьому пояснень, супротивники Зеленського всі пояснення відмітають...

      Думки експертів: Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Юлія Тимошенко - новини Святослав Вакарчук - новини Слуга народу Публікації День Незалежності Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа – За життя Партія Голос Віктор Медведчук Російська пропаганда
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