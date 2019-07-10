Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив свіжі рейтинги партій. Хто лідирує, а хто втрачає електорат та чим зумовлене рішення Зеленського про скасування параду на День Незалежності, – у матеріалі 24 каналу.

Якщо вірити соціологам – у Юлії Тимошенко нині терміново поповнюють запаси корвалолу – її рейтинг впав до 6%. А в штабі Святослава Вакарчука взагалі паніка – його підтримка обвалилася до непрохідних 4%. Звісно, є ще так звана похибка у два відсотки, проте тенденція для "Голосу" загрозлива, тому про намріяні Вакарчуком 15% вже точно не йдеться.

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А от у решти трьох партій усе напрочуд добре – 48,5% у партії "Слуги народу", "Опозиційна платформа – За життя" має на сьогодні 14%, й більше 9% у "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Важко не побачити загрозливу тенденцію зростання політсили Бойка-Медведчука. Чудово розумію як і чому зростає їхній рейтинг – завдяки потужній пропаганді, що нині безперервно ллється на виборців через чималу медведчуківську медіа-імперію, яку він нещодавно підсилив ще й інформаційним телеканалом ZIK.

Я певен, що і в команді Зеленського бачать цю загрозу, оскільки з Медведчуком вони точно не будуть вступати в коаліцію – про це неодноразово запевняли в партії Зеленського. "Опозиційна платформа" є їхнім навіть не суперником, а ворогом. В партії "Слуга народу" роблять усе можливе для того, щоб зараз відібрати у Медведчука-Бойока підтримку українців, переманити на свій бік.

Цим можна пояснити й меседжі про російську мову, яку можна впровадити на Донбасі як другу регіональну. Напевно, й про скасування параду на День Незалежності почали говорити, щоб порадувати ватних виборців, для яких парад ЗСУ є величезним подразником.

Скасування військового параду заради того, щоб роздати гроші військовим як премію в День Незалежності – викликало в українського суспільства неоднозначну реакцію. Прихильники Зеленського шукають цьому пояснень, супротивники Зеленського всі пояснення відмітають...

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