Подібною ракетою був знищений крейсер "Москва" Світан пояснив небезпеку комплексів "Бал"

З метою терористичних обстрілів українських міст Росія стягує у Брянську область дивізіон ракетних комплексів "Бал", який ще називають "сліпим вбивцею". Цей комплекс здатний запускати протикорабельні ракети Х-35У.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. На його думку, росіянам, ймовірно, не вистачає ракет, тому вони спробують використати Х-35У.

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Особливість Х-35У

Комплекс "Бал" – це вісім пускових установок на одному шасі. Установка має вісім туб, у яких розміщено ракети Х-35. Це стара радянська протикорабельна ракета. Її дальність 120 – 150 кілометрів.

Дальність ракети Х-35У більша й становить 250 кілометрів. Саме на базі Х-35У українці розробили крилату ракету "Нептун", якою був знищений крейсер "Москва".

Р-360 "Нептун" — українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" у 2010 – 2020 роках. Дальність дії ракети — до 280 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.

Як зазначив Світан, у таких протикорабельних ракетах стоїть радіолокаційна головка, яка йде на велику металеву ціль. Її завдання обрати й відстежити ціль та залежно від алгоритму роботу вразити корабель.

Це банальна крилата ракета, яка йде з дозвуковою швидкістю. Нічим вона не відрізняється від "Калібру" чи Х-101,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Х-35У – маленька ракета, з бойовою частиною 150 кілограмів. Цю ракету може перехопити наша система протиповітряної оборони.

Великих проблем для перехоплення цих ракет (Х-35У – 24 Канал) немає,

– наголосив Світан.

На його думку, наші ракетники навіть не помітять, що збивають. У Х-35У трішки менше площа розсіювання ЕПР (ефективна площа розсіювання – 24 Каналу), ніж у "Калібру". Її зможе збити навіть мобільна група зі Stinger.

Світан припустив, чому росіяни перекидають "Бал" у Курську область: дивіться відео

Гостра потреба ракет

Росія зняла ці ракети з морського бойового чергування й перекинула у Курську область. Це свідчить, що у ворога залишилось не багато ракет.

Окупанти у 1,5 – 2 рази збільшили виробництво, але й потреби збільшилися. Україна почала рух, тобто гаряча фаза на лінії фронту зараз загострилась. Росіянам доводиться відпрацьовувати по воєнних об'єктах, по ланцюгах постачання військової продукції, по частинах й лінії фронту.

Що відомо про перекидання ЗРК "Бал" у Брянську область