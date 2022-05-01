Небезпеки не бачу, – Веніславський оцінив шанси наступу з Придністров'я

Російські військові вже почали провокації в Придністров’ї і ймовірно продовжуватимуть їх, аби втягнути у війну з Україною. Утім, реальної загрози від цієї квазіреспубліки для нашої держави немає.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що так Росія намагається створити загрозу для півдня України.

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Загрози немає

Небезпеки не бачу. Не думаю, що треба перебільшувати загрозу провокацій і втягування у війну угруповань збройних сил Росії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Молдови в Придністров'ї,

– заявив Веніславський.

Він нагадав, що вже майже 30 років на цій території перебувають війська Росії, а Москва намагається контролювати її. Тобто там є маріонетковий окупаційний режим Кремля, який представлений кримінальними авторитетами.

Як зазначив Веніславський, зараз Росія намагається використати Придністров'я, аби створити загрозу на півдні України, зокрема в напрямку Одеси. Однак кількість і якість збройних формувань Росії, які там перебувають, дозволяють досить оптимістично дивитися на цю загрозу і не перебільшувати її небезпеку.

"Ба більше, наші Збройні Сили на цьому напрямку чудово розуміють ситуацію і знають, як її знівелювати", – заявив він.

Нереалістичні плани ворога

Веніславський пояснив, що зараз окупанти розглядають план мінімум. Мовиться про збереження сухопутного коридору через Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області до тимчасово окупованої республіки Крим.

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Водночас вони також розглядають такий собі проміжний план між великим і мінімальним – це повністю відрізати Україну від Чорного та Азовського морів. Крім того, додатково окупувати Миколаївську та Одеську області, аби з'єднати з Придністров'ям і створити таку собі зону, яка їх задовольнятиме.

"Однак це абсолютно нереалістичні плани, і загарбники це чудово розуміють. Водночас останні події на фронті лише підтверджують це", – зауважив Веніславський.

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