Увага, небезпека: з російських Ту-95МС відбувся пуск крилатих ракет
Російська армія не припиняє загрожувати Україні повітряними цілями з неба. У мережі з'явилася інформація, що з російських аеродромів злетіли понад десяток літаків Ту-95МС.
Саме ці повітряні судна можуть бути потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-555 або ж Х-55. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.
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У Росії злетіли в небо Ту-95мс
Спершу о 03:25 ранку у телеграмі "Николаевский Ванек" повідомили, що є підтвердження вильотів аж 13 російських бортів Ту-95мс – з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Усі ці літаки рухалися курсом у бік потенційних пускових рубежів.
Виліт, імовірно, бойовий, а це означає, що:
- в районі Енгельса пуски можуть відбутися о 03:40 – 04:10. Тому якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 – 05:30.
- в районі Каспійського Моря пуски можуть бути швидше за все о 04:40 – 06:00. Тоді якщо пуски будуть звідси – то ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 – 07:20.
У моніторинговому телеграм-каналі зауважили, що цей час дуже приблизний, з великою похибкою.
У телеграм-каналі Monitor також наголошували, що можливе входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону російських літаків очікується розрахунково о 03:00 – 04:30.
А вже о 03:34 Повітряні сили офіційно повідомили, що з району Каспійського моря таки відбувся пуск ракет. Приблизно через годину вони можуть залетіти в наш повітряний простір.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Україну масовано обстріляли "Шахедами"
- Пізно ввечері 21 березня у низці південних та східних областей України пролунала повітряна тривога. Сирени звучали через загрозу обстрілом російськими дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Зрештою стало відомо, що російські загарбники запустили багато безпілотних літальних апаратів. Через це мапа повітряних тривог "почервоніла" на дуже багато областей. Загрози не було лише на півночі.
- Повітряні сили також писали, що ворожі "Шахеди" рухалися на Львівську область, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, у напрямку міста Дніпро, Одеси. Також дрони могли маневрувати на межах областей, через що тривога була такою масованою.
- Варто зазначити, що до цього повітряна тривога лунала лише у Київській та Чернігівській області, а також у самому Києві. Тоді для цих областей була загроза застосування балістичного озброєння.