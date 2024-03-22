Увага, небезпека: з російських Ту-95МС відбувся пуск крилатих ракет

Російська армія не припиняє загрожувати Україні повітряними цілями з неба. У мережі з'явилася інформація, що з російських аеродромів злетіли понад десяток літаків Ту-95МС.

Саме ці повітряні судна можуть бути потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-555 або ж Х-55. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.

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У Росії злетіли в небо Ту-95мс

Спершу о 03:25 ранку у телеграмі "Николаевский Ванек" повідомили, що є підтвердження вильотів аж 13 російських бортів Ту-95мс – з аеродромів "Оленья" та "Енгельс". Усі ці літаки рухалися курсом у бік потенційних пускових рубежів.



Виліт, імовірно, бойовий, а це означає, що:

в районі Енгельса пуски можуть відбутися о 03:40 – 04:10. Тому якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 – 05:30.

в районі Каспійського Моря пуски можуть бути швидше за все о 04:40 – 06:00. Тоді якщо пуски будуть звідси – то ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 – 07:20.

У моніторинговому телеграм-каналі зауважили, що цей час дуже приблизний, з великою похибкою.

У телеграм-каналі Monitor також наголошували, що можливе входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону російських літаків очікується розрахунково о 03:00 – 04:30.

А вже о 03:34 Повітряні сили офіційно повідомили, що з району Каспійського моря таки відбувся пуск ракет. Приблизно через годину вони можуть залетіти в наш повітряний простір.

Україну масовано обстріляли "Шахедами"

Пізно ввечері 21 березня у низці південних та східних областей України пролунала повітряна тривога. Сирени звучали через загрозу обстрілом російськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зрештою стало відомо, що російські загарбники запустили багато безпілотних літальних апаратів. Через це мапа повітряних тривог "почервоніла" на дуже багато областей. Загрози не було лише на півночі.

Повітряні сили також писали, що ворожі "Шахеди" рухалися на Львівську область, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, у напрямку міста Дніпро, Одеси. Також дрони могли маневрувати на межах областей, через що тривога була такою масованою.

Варто зазначити, що до цього повітряна тривога лунала лише у Київській та Чернігівській області, а також у самому Києві. Тоді для цих областей була загроза застосування балістичного озброєння.