У небо злітав ворожий МіГ-31К: по всій Україні оголошували повітряну тривогу

По всій Україні ввечері 4 квітня пролунав сигнал повітряної тривоги. У Росії в небо злетів винищувач МіГ-31К.

Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає всіх жителів України пройти в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Запускають "Кинджали" по українських містах: що відомо про МіГ-31К

Що відомо про повітряну тривогу

Повітряні сили оголосили відбій тривоги о 20 годині 04 хвилини.

Повітряна тривога пролунала по всіх областях України о 19 годині 34 хвилини. Повітряні сили попереджали, що у небо злетів ворожий винищувач, що може потенційно нести гіперзвукові ракети.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

За даними моніторингових телеграм-каналів цей літак злетів з аеродрому "Саваслейка" у Росії. Оскільки місце розташування цього села перебуває у зоні можливого пуску "Кинджалів", то повітряну тривогу оголосили по всій нашій країні.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Крім того, літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилися.

Нещодавно Росія запускала "Кинджали" по Україні

Росіяни 29 березня 2024 року запустили 3 аеробалістичні ракети з винищувачів МіГ-31К у напрямку західних областей України. Під ударом знову опинилася Львівщина.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що на область тоді летіли дві гіперзвукові ракети. За словами посадовця, уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт інфраструктури.

До цього окупанти запускали "Кинджали" 24 березня і спрямували свою зброю також на Львівську область. Тоді окупанти атакували критичний об'єкт у області, який до цього обстрілювали крилатими ракетами або "Шахедами".