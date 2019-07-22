Недбалий менеджемент: Баканов прокоментував обшуки СБУ на "АрселорМіттал" у Кривому Розі

Менеджмент "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) недбало використав інвестиції. І тому його слід покарати – щонайменше, дисциплінарно.

Таку позицію висловив виконувач обов'язки глави Служба безпеки України Іван Баканов на у понеділок, 22 липня, на брифінгу, присвяченому "останнім подіям, пов'язаним з ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Про яку ситуацію мовиться – у матеріалі 24 каналу: Що відомо про обшуки СБУ на "АрселорМіттал" у Кривому Розі

Баканов про керівництво АМКР

Баканов зазначив, що, на його думку, індійський мільярдер Лакшмі Міттал (власник АМКР) є потужним міжнародним інвестором. І він, коли інвестував гроші у АМКР, "не планував зробити нічого поганого".

Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому його слід відповідним чином щонайменше дисциплінарно покарати,

– наголосив Баканов.

Причому, додав представник СБУ, найімовірніше, мовитися буде не про адміністративну відповідальність.



У брифінгу взяли участь представники СБУ та Держінспекції ядерного регулювання

СБУ про обшуки на АМКР

За словами Баканова, СБУ не заарештовувала обладнання АМКР, однак вилучила документи.

Начальник слідчого відділення управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна наголосив, що співробітники підприємства АМКР перешкоджали роботі правоохоронців і намагалися затягнути оформлення документації. Утім, СБУ таки зафіксувала порушення правил експлуатації обладнання.

У ході налагодження роботи однієї з установок, яку застосовують у виробництві (машина безперервного лиття заготовок) – допустили істотні порушення вимог радіаційної безпеки. Через це випромінювання перевищило допустимі норми,

– зазначив Єна.

Причому мовиться про випромінювання у 4,4 мк3в (мікрозівертів) за годину. Зауважимо, що абсолютно безпечною для людини та екопростору є доза у 20 мікрорентгенів (0,2 мкЗв), а нормальним радіаційним фоном вважають 0,4 – 1,2 мкЗв.

Отже, СБУ здійснила 20 липня обшуки у "АрселорМіттал Кривий Ріг" та заблокувала проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок. Вартість проекту, до слова, становить приблизно 150 мільйонів доларів США.

Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні. Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.



17 липня 2019 року СБУ порушила справу проти менеджменту "АрселорМіттал Кривий Ріг" за порушення норм екологічної безпеки – так званий "екоцид".