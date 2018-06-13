Недорогий смартфон від Asus Zenfone 5Q із 4 камерами надійшов у продаж

Компанія Asus запустила продаж смартфону Zenfone 5Q. Вартість цієї моделі становить 299 доларів, або 7800 гривень.

Про це пише prostotech.com.

Смартфон має 6-дюймовий дисплей FullHD + із розширенням 2160 x 1080 пікселів і з співвідношенням сторін 18: 9.

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Zenfone 5Q працює на чіпсеті Snapdragon 630 із графічним процесором Adreno 508. Він оснащений 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому пам'ять можна розширити до 2 ТБ завдяки microSD.

На задній панелі Zenfone 5Q розміщена подвійна камера з ​​16-мегапіксельним основним датчиком з кутом огляду 80 градусів, та додатковим датчиком з кутом огляду 120 градусів. На передній кришці розміщені теж 2 камери, що включають 20-мегапіксельний основний сенсор SonyIMX376, який пропонує кут огляду 85,5 градусів і додатковий датчик із кутом 120 градусів.

Zenfone 5Q коштує близько 8 тисяч гривень

Смартфон працює на ZenUI 5.0 на базі операційної системи Android Oreo. Він має акумулятор ємністю 3300 мАг.

Zenfone 5Q буде можна придбати у червоному, білому та чорному кольорах.

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