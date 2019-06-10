Неформальна обстановка, шаурма та нові обличчя: чим запам'яталися з'їзди партій

Минув останній день, коли політичні сили могли провести свої з'їзди. Саме до 10 червня ЦВК дала можливість визначитися з тим, хто ж представлятиме партії. Майже всі чинні та нові учасники політичних перегонів уже презентували першу десятку. Журналісти 24 каналу з'ясували, чим запам'яталися з'їзди партій та чи багато нових облич.

З'їзд партії "Слуга народу"

Президентська партія "Слуга народу" вирішила зібратися у ботанічному саду. Її першим номером став голова партії Дмитро Разумков.

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На з'їзд прибув і сам глава держави. Він віджартувався, що на цей раз промова точно його, а не п'ятого президента Петра Порошенка.

Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича? Точно, наша. Ми готувалися ввечері,

– сказав жартома Зеленський.

Окрім експертів та друзів гаранта, до першої десятки увійшли чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк та гендиректор телеканалу Коломойського Олександр Ткаченко.

Більше про те, хто увійшов до партії "Слуга народу" читайте тут.

До слова, чутки про те, що на мажоритарному окрузі буде балотуватись "Юзік" підтвердилися. Відтак Юрій Корявченков, який є колегою по "Кварталу" Володимира Зеленського, представлятиме партію у рідному Кривому Розі. Цікаво. що гостей на з'їзді партії пригощали зокрема і шаурмою.

З'їзд партії "Голос"

Неординарне місце для з'їзду обрав і Святослав Вакарчук. Партійці "Голосу" зібрались у музеї історії. Журналісти спостерігали за з'їздом на вулиці з екранів. Згодом Вакарчук, що є першим номером списку вивів першу двадцятку на оглядини.

Дуже модно говорити про нові обличчя. Самі по собі нові обличчя нічого не вирішують, вирішує, коли ці обличчя мають принципи та є професіоналами своєї справи,

– сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

До першої десятки голосу увійшли: борці з корупцією Ярослав Юрчишин та Олександра Устінова, а також журналіст Сергій Рахманін. Навіть шоумен Сергій Притула не залишився осторонь та долучився до партії "Голос", щоправда, у партійному списку він аж на 30 місці.

У "Голосі" дійсно багато незаплямованих облич, професійних людей, які непов'язані зі Святославом Вакарчуком. Тобто це не його найближче оточення чи якісь друзі. Саму у цьому він якісно відрізняється від принципів утворення списків партії "Слуга народу",

– наголосив політолог Олексій Мінаков.

Більше про те, хто увійшов до партії "Голос" читайте тут.

З'їзд партії "Сила і честь"

У ще одній новій партії – "Сила і честь" Ігоря Смешка – не надто мудрували над місцем з'їзду. У торгово-промисловій палаті Смешко, який і є першим номером партії, представив зокрема Олену Сотник чинну депутатку парламенту від "Самопомочі" та Рефата Чубарова депутата від БПП.



З'їзд партії "Сила і честь"

Також до партії пройшов Володимир Замана – екс-начальник Генерального штабу ЗСУ, нещодавно звинувачений Генпрокуратурою у державній зраді. А от штабом керуватиме журналіст Дмитро Гордон.

Більше про те, хто увійшов до партії "Сила і честь" читайте тут.

З'їзд партії "Сила людей"

Відносно нова партія "Сила людей" на чолі з Олександром Солонтаєм обіцяє, згідно з їхніми агітаційними плакатами, "всім показати". На думку Олексія Мінакова, ця партія має проблеми з впізнаваністю, тобто більшість українців іноді навіть не чули про "Силу людей".



Агітаційний плакат партії "Сила людей"

З'їзд партії "Самопоміч"

Оновлені списки представили й партії, які наразі перебувають при владі. Наприклад, партію "Самопоміч" традиційно веде на вибори Андрій Садовий. До "Самопомочі" приєдналась Олександра Дрік, одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.

Дивіться відео: як минув з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч"

Більше про те, хто увійшов до партії "Самопоміч" читайте тут.

З'їзд партії "Європейська Солідарність"

Почистив списки від токсичних Кононека й Грановського Петро Порошенко. З "Європейської Солідарності" до Ради йдуть зокрема Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Мустафа Джемілєв та співачка й волонтерка Софія Федина.

Більше про те, хто увійшов до партії "Європейська Солідарність" читайте тут.

З'їзд партії "Батьківщина"

А Юлія Тимошенко підсилала свою "Батьківщину" Валентином Наливайченком та Сергієм Тарутою. Сама ж лідерка партії порівняла вибори з падінням "прадавнього метеорита для тих політиків, які були у владі останні п'ять років".

Більше про те, хто увійшов до партії "Батьківщина" читайте тут.