Негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія

Ще 3 країни рекомендували своїм громадянам негайно виїхати з України через загрозу російського вторгнення. Загалом таких країн вже понад 10.

Зокрема, США, Велика Британія, Ізраїль та інші. Увечері 11 лютого стало відомо, повідомляє 24 канал, що до цього переліку долучилися Естонія, Латвія та Канада.

Також цікаво Вторгнення Росії: ЗМІ вже "знають" дату нападу, а от Білий дім ще не знає, чи Путін віддав наказ

Таллін радить естонцям не їхати в Україну і не перебувати там

Як зазначили у міністерстві закордонних справ Естонії, про що повідомили на місцевому порталі ERR.ee:

"У зв’язку зі зростанням рівня загрози військових дій" громадянам цієї країни варто "без нагальної потреби не виїжджати в Україну".

А тим естонцям, які зараз перебувають в Україні, слід "за можливості повернутися до Естонії".

Рига просить латвійців "безпечно повернутися" додому

У МЗС Латвії повідомили, що рекомендують громадянам своєї країни негайно повернутися додому. І при цьому:

Для евакуації використовувати "будь-які доступні безпечні транспортні засоби".

А маршрут повернення краще обирати через "країни-члени Європейського Союзу або НАТО".

Оттава закликає канадців підготуватися до негайного виїзду з України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала "усіх канадців в Україні здійснити необхідну підготовку, щоб негайно покинути країну". Про це написали в Укрінформі.

Зауважимо, Канада ще раніше почала закликати громадян не їхати в Україну.

І навіть вивезла більшість співробітників дипломатичних місій та членів їхніх родин.

Про схожі рішення інших країн стало відомо дещо раніше та цього ж дня

Усі країни (а їх вже щонайменше 12) ці рекомендації висловили через загрозу вторгнення російської армії в Україну. Це, окрім зазначених вище:

Нагадаємо у відео: добу тому Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.