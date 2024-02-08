Значний сніг та дощ знову накриють частину України: де посиляться опади
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер частину України накриють значні опади. Синоптики попередають про небезпеку. Очікуються сніг і дощ.
В яких областях будуть значні опади 8 лютого, де вже оголосили 3 рівень небезпеки, передає 24 Канал.
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Де прогнозують значний сніг і дощ
Будьте обережні та утримайтеся від походів у гори. Синоптики попередили про небезпеку. Зазначили, що на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень. Також розповіли, де чекати опадів.
8 лютого вдень в Карпатах та на Закарпатті значний мокрий сніг та дощ (І рівень небезпечності, жовтий),
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Яка буде погода в наступні три доби
- Синоптики оприлюднили прогноз на 8 – 10 лютого. Зауважили, що в Україні, крім Півдня, йтиме невеликий та помірний дощ, мокрий сніг. Вдень 8 лютого у Карпатах та на Закарпатті значні опади.
- Окрім того, на Північному Сході на дорогах подекуди ожеледиця.
- Вітер західний з переходом на південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Втім, вночі 8 лютого в Карпатах та східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- У четвер на Півдні вночі 2 – 7 тепла, вдень до +15. На решті території нашої держави упродовж доби 1 – 6 тепла, однак, на Півночі від 3 морозу до 3 тепла.
- Далі, у п'ятницю та суботу вночі 0 – 5 морозу, вдень 0 – 5 тепла. Однак, на Сумщині та Чернігівщині значно прохолодніше, зокрема вночі 6 – 11 морозу, вдень 0 – 4 морозу.
- Тим часом на Закарпатті та Півдні, в суботу і в більшості західних та центральних областей вночі 1 – 6 тепла, вдень 7 – 14, на Одещині до +18.