Негода в містах України: початок весни видався холодним

Перший день весни не поспішає тішити українців теплом. Непроїзні дороги та знеструмлені населені пункті. 6 аеропортів зачинено. В епіцентрі хурделиць Південь та Центр України. З ночі знеструмило майже 200 населених пунктів.

Негода добралася до столиці. Всю ніч з 28 лютого на 1 березня Київ засипало снігом. Аби побороти затори, які утворилися через замети, на вулицю вивели усю снігоприбиральну техніку. ЇЇ взявся контролювати сам мер. Столичних школярів через сніг і морози відправили додому.

Четвертий день замітає і Одещину. Намело кучугури висотою в 30 сантиметрів. Через це на семи найбільших шляхах області обмежили рух вантажівок. Через замети на дорогах не виїхала на маршрут і частина міжміського транспорту. Аби полегшити пересування, дорожники усю ніч розчищали засніжені дороги.

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У Харкові більшість містян не могли вчасно добратися на роботу. Через негоду з гаражів не виїхало більшість маршруток. Найбільш непрохідною була Ростовська траса та дорога на Київ. Частину авіарейсів відклали, а деякі скасували на невизначений термін. Через сильні вітри і обірвані дроти без світла залишилось 16 населених пунктів Харківщини. Євген Шахненко, начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області, запевняє, що людського ресурсу та матеріальних запасів вистачає, щоправда, дорога до населених пунктів є складною.

На Миколаївщині люди теж сидять без світла. А на дороги рятувальники вивели усю техніку, котра здатна розчищати сніг. Усі ж міжміські маршрути в області - скасували. Оскільки рятувальники заледве змогли витягнути з наметів авто, які таки ризикнули виїхати в хурделицю.

Зі снігових заметів вилучено 55 автомобілів, надано допомогу 133 особам. З них 5 чоловік доставлено до лікарень,

– стверджує заступник начальника ГУ ДСНС України у Миколаївській області Михайло Гриб.

В Черкасах техніки менше, ніж потрібно. Через слизькі дороги і тротуари люди масово калічаться, лише вчора до травматичного пункту звернулось з півсотні черкащан. Водіям доводиться довго відкопувати машини із заметів. Десятитонний тролейбус із пасажирами на слизькій дорозі злетів на узбіччя.

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У Павлограді на Дніпропетровщині застрягла карета швидкої з породіллю. Авто витягли з замету, жінку доправили до лікарні. Загалом транспорт в місті курсує, бо дороги прочищені. Але люди скаржаться на не прохідні двори.

На Прикарпатті погоді тішаться. Там люті морози скували кригою водоспади та перетворили їх на справжню казку. Туристи радіють та роблять селфі на фоні засніженої краси.

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Синоптики ж прогнозують, що циклон піде з України вже надвечір і снігопади вщухнуть.