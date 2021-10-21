Немає підстав, — Стефанчук спростував ймовірні зміни в уряді

Спікер Руслан Стефанчук запевнив, що наразі підстав для кадрових змін в уряді немає. Винятком стала відставка міністра охорони довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Про це новий голова Верховної Ради повідомив під час пресконференції. Стефанчук зауважив, підставою для відставки Абрамовського стала його особиста заява.

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Наразі нема підстав говорити про інші кадрові зміни, – спікер

Щодо інших членів уряду станом на зараз у мене немає підстав говорити про якісь кадрові зміни,

— наголосив Стефанчук.

Раніше проте, що Абрамовський пішов у відставку, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За словами Арахамії, урядовець пішов з посади за власним бажанням.

ЗМІ пишуть, що чергові ротації в уряді можуть відбутись наприкінці жовтня

Тим часом ЗМІ пишуть, що це не останні зміни в Кабміні Дениса Шмигаля. Ймовірно, що чергові ротації відбудуться наприкінці жовтня. Серед кандидатів, які можуть покинути уряд, називають і віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка.

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Серед претендентів на заміну називають прізвища кількох міністрів

Окрім того, серед претендентів на вихід є і Олег Уруський – віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості. Також начебто є питання і до міністра оборони Андрія Тарана і міністерки соцполітики Марини Лазебної.