"Немає часу": канадські депутати не захотіли слухати пояснень посла РФ щодо поведінки Кремля

Члени Постійного комітету парламенту Канади з питань оборони відмовилися слухати посла Росії Олександра Дарчієва. Той хотів пояснити агресивні дії Кремля до України, Молдови та Грузії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Так, депутат від опозиційної Консервативної партії Шеріл Галант під час слухань у комітеті висунула офіційну пропозицію запросити керівника дипломатичної місії РФ Канаді. Російський політик мав би пояснити агресію з боку кремля проти України, Грузії та Молдови.

Ця пропозиція, очевидно, матиме суттєвий вплив та потребує урахування наслідків, на що наразі у нас немає часу,

– сказав депутат Свен Спенгеман.

Він зазначив, що у залі присутні "три почесні свідки, посли держав", тому запропонував відкласти обговорення.. Його колеги більшістю голосів підтримали цю пропозицію.

До слова, Міністр закордонних справ України повідомив, що під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО за участю України та Грузії в контексті нещодавньої агресії РФ на Азові були прийняті важливі рішення щодо протидії агресії Кремля. Деякі з них стануть відомим вже найближчим часом.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.