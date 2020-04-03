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      Немає підстав вважати, що Єрмак впливає на слідство, – Потураєв про скандальні плівки

      - Читать новость на русском
      Микита Потураєв / 24 канал

      Президент нещодавно сказав, що Андрій Єрмак є його другом, а відмовлятися від друзів – це сталінська практика. Він вимагатиме об'єктивного розслідування "плівок Єрмака".

      За реакцією президента було чітко видно, якщо якісь корупційні факти не будуть встановлені, то ніякі друзі не врятуються від реакції президента. Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі висловив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

      До теми Чому Зеленський не відсторонив Єрмака: Кравчук про скандальні плівки

      Він зазначив, що реакція Офісу Президента та "Слуги народу" була чіткою і зрозумілою суспільству. За його словами, якщо в країні була б інша ситуація, він дотримувався б іншої точки зору.

      Немає жодних свідчень проти Єрмака, є тільки припущення. Немає ніяких підстав вважати, що Андрій Єрмак може впливати на хід слідства,
      – заявив Потураєв.

      Нардеп вважає, якщо навколо людини виникає подібний скандал, то вона самоусувається або політичний керівник її відсторонює від виконання обов'язків. Потураєв додав, що зараз зміна керівника Офісу Президента може мати дуже небезпечні наслідки для тієї роботи, яка зараз ведеться для протистояння пандемії.

      Єрмак розповів про те, коли відбудеться обмін полоненими
      Андрій Єрмак / Фото "Слово і Діло"

      Що відомо про скандал між Леросом і Єрмаком?Він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака.

      За кілька днів народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

      Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП почала розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ.

      Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще один компромат на Єрмаків, а тоді наступний. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

      Відео, які оприлюднив Лерос за участю Дениса Єрмака:

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський Слуга народу Скандал між Єрмаком і Леросом Андрій Єрмак Новини політики
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