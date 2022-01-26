"Карт-бланш на провокації": у Росії істерика через військову допомогу США Україні

До України 25 січня прибула третя партія сучасного американського озброєння. Рішення США про надання військової допомоги викликає у Росії справжню істерику.

У російському посольстві в Сполучених Штатах зробили дивну заяву, що "Держдепартамент і Пентагон чи не щодня хваляться зусиллями про нарощування військового сприяння".

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У дипвідомстві вдалися й до пропагандистських тез про "неонацистів". Маразм продовжився висловлюваннями про "карт-бланш на провокації і проведення силових акцій на Донбасі".

Військова допомога від США

Наприкінці 2021 року Штати погодили Україні допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів.

У ніч на 22 січня в аеропорту "Бориспіль" сів літак, що доставив 90 тонн зброї.

Друга партія американського летального озброєння прибула ввечері неділі, 23 січня.

У вівторок, 25 січня, до Києва літаком прилетіло сучасне обладнання та боєприпаси.

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