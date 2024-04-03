"У непідготовлені руки не дадуть": Світан назвав умови для отримання F-16
Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія та Португалія сформували авіаційну коаліцію, щоб передати Україні винищувачі F-16. Однак є певні труднощі, через які постачання може затриматися.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що відразу 61 літак Україна навряд чи отримає, оскільки вони йтимуть партіями. Він також підкреслив, що передадуть рівно стільки літаків, скільки Україна зможе обслужити.
Дивіться також Суттєво вплинуть на фронт: авіаексперт сказав, яку важливу місію виконуватимуть F-16
Аеродромів достатньо
Свого часу в Україні були тисячі літаків. Це означає, що аеродроми можуть забезпечити виконання бойових завдань не однієї сотні літаків.
І в розсередженому режимі включно. Тобто десь ескадрилья, а саме 12 літаків, на одному аеродромі, а далі в режимі випадкових чисел переміщення між оперативними аеродромами,
– сказав Світан.
Для F-16 не вистачає людей
Світан вважає, що проблема може бути у кількості підготовлених офіцерів та інженерів технічного складу для обслуговування літаків F-16.
На один літак потрібно 2 – 3 льотчики і 10 – 20 осіб інженерно-технічного складу. Тому просто так у непідготовлені руки ніхто F-16 передавати не буде. Побачимо. Перші ескадрильї, принаймні, ми почнемо отримувати улітку 2024 року,
– зазначив військовий експерт.
Це ті обіцяні F-16, що вже були підтверджені керівниками країн, які нам їх передаватимуть. Можливість збільшення кількості одиниць є до 120 – 140 літаків протягом кількох років. Але це далека перспектива, хоча вона може бути реалізована у 2025 – 2026 роках.
Що відомо по F-16
- Винищувачі F-16 використовують 24 країни світу. Станом на 2009 рік було побудовано 4 400 таких "Файтінг Фелкон".
- F-16 є ефективними проти крилатих ракет, якими Росія постійно атакує Україну. З радарами п'ятого покоління пілот "може прицілитися у більше цілей, ніж може уразити". Також F-16 допоможуть як збивати повітряні цілі, так і успішно вести наступальні дії.
- Українські пілоти наприкінці березня закінчили навчання базовій льотній, наземній і мовній підготовці на F-16. Далі вони навчатимуться просунутій льотній підготовці.
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що в середині літа 2024 року Україна отримає перші шість винищувачів.
- Владімір Путін зі свого боку заявив, що начебто F-16 несуть ядерну зброю, тому росіяни змушені будуть реагувати.