У непостійно-сонячній атмосфері, – Зеленський детально розповів, як і про що говорив із Байденом

Володимир Зеленський після зустрічі з Джо Байденом поїхав до Конгресу, а потім до Українського дому у Вашингтоні. Там президент України дав невеличкий пресбрифінг.

Що цікаво, розмову він почав із прохання до своєї охорони: "Хлопці, дайте нам просто поговорити з журналістами. Я думаю, тут не настільки небезпечно".

Найважливіше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

Підсумки розмови Зеленського та Байдена: про що розповів на брифінгу президент України

В Українському домі у Вашингтоні Володимир Зеленський відповів на декілька запитань представників преси щодо підсумків візиту до США та перемовин із главою Білого дому Джо Байденом.

Президент України вказав, що основні теми розмови вже були позначені у вступних словах перед зустріччю з Байденом. У своїх відповідях же Зеленський наголосив на найважливішому.

Безпекові теми

Цим темам присвятили багато часу: "У нас є важливі аргументи, які раніше на найвищому рівні Україна та США не проговорювали". Зокрема, мовиться "про ті чи інші дані, серед яких і дані розвідки".

Говорили і про "Північний потік-2" з "усіма ризиками, які з ним пов'язані" (Зеленський ще раз нагадав, що Байден гарантував жорстку реакцію США – у формі санкцій – на загрози енергобезпеці України).

з "усіма ризиками, які з ним пов'язані" (Зеленський ще раз нагадав, що Байден гарантував жорстку реакцію США – у формі санкцій – на загрози енергобезпеці України). І про співпрацю у Чорноморському регіоні, щодо чого "є предметні питання і пропозиції". Деталі, як зазначив Зеленський, він повідомити не може, бо "це пов'язано з обороною нашої держави".

Спільна заява президентів

Зеленський назвав спільну заяву, зроблену за підсумками зустрічі з Байденом, "достатньо потужною". І уточнив: "Далі побачимо, який це матиме вигляд у деталях, кроках та результатах".

Американо-українські угоди

Я задоволений в цілому нашим візитом. Буде і є близько 20 документів. Попереду ще Сан-Франциско і Лос-Анджелес,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, там будуть зустрічі з цифровими й технологічними компаніями, як-от Apple: "Думаю, там буде позитивний результат щодо присутності на українському ринку".

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Атмосфера спілкування з Байденом

"Не знаю, чи виникла хімія – складно сказати", – зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про враження від зустрічі з Байденом.

Президент України наголосив, що замість години зустріч тривала дві, а це свідчить про зацікавленість сторін у діалозі і в результаті цього діалогу.

Зустріч в цілому була в нормальній, продуктивній, непостійно-сонячній атмосфері. Але в рамках нормальної чоловічої розмови. Хмари не те щоб виходили, просто не було часу відвертати увагу на сонце,

– повідомив Зеленський.

"Енергії України достатньо, щоб трішечки всіх штовхати вперед. Це важливо", – додав він.

НАТО

Президент України повідомив, що багато говорив з Байденом про вступ нашої держави до НАТО. У підсумку – "підтримка була, термінів не було".

Я відчуваю, що президент (Байден – 24 канал) особисто підтримує надання Україні членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати,

– зазначив Зеленський.

Донбас і Крим

Володимир Зеленський запевнив, що у розмові з Джо Байденом "багато разів звучало слово Крим". І що США вважають Кримську платформу дуже потужною ініціативою.

Щодо Донбасу говорили також. Я пропонував формати зацікавлення та імплементації представників США (на рівні президента) у процес мирного врегулювання війни на Донбасі. Над моєю пропозицією будуть думати,

– сказав Зеленський.

Реформи в Україні

Байден, за словами Зеленського, відзначив "великі кроки" щодо реформ в Україні. Особливо в земельній, судовій, інфраструктурній сфері.

Я задоволений, що на рівні президента Сполучених Штатів бачать позитив. Негативу з боку США до України, до мене особисто і моєї команди не було зовсім. Нуль,

– наголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський сказав, що очікує візиту Джо Байдена до України. Але й зізнався, що з самим президентом США предметно про це на зустрічі не говорив.