Неприємна історія: політолог пояснив, як відрізняється ставлення Трампа до України та Тайваню

Китай 1 квітня розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню. Це відповідь Пекіна на риторику Вашингтону щодо стримування китайської агресії.

Військові навчання Китаю прокоментували в адміністрації Дональда Трампа, наголосивши на тому, що США незгодні з будь-якими "односторонніми спробами змінити статус-кво силою чи примусом". Водночас Білий дім не коментує "силу та примус" Росії щодо України. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, якою він поділився з 24 Каналом, ситуація щодо Тайваню та України з погляду США мають суттєві відмінності.

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Україна може це використати

Політолог наголосив, що реакції Сполучених Штатів не варто дивуватися, тому що Китай наразі не нападав на Тайвань, і в них немає проблеми "на землі". Водночас Росія здійснила агресію щодо України, на жаль, ще у 2014 році. Тому Трамп і його адміністрація мають справу з трохи іншою реальністю.

Вони насправді так вважають і від цього відштовхуються. Це для нас неприємна історія. Тому Україні потрібно шукати інші варіанти, як виходити з цієї ситуації і як рухатися далі,

– пояснив він.

Проте історія щодо відносин Китаю і Тайваню, на думку політолога, може бути певним аргументом, який Україна може використовувати у перспективі. Наприклад, щодо договору про допомогу, який існує між США і Тайванем, та взагалі системи взаємовідносин, вибудованої між цими країнами.

Україна може її взяти за основу, з урахуванням певних обставин і нашої специфіки, та спробувати застосувати на практиці. Особливо актуальним це може бути в контексті майбутнього завершення російсько-української війни,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Адміністрація Трампа визнає, що в Україні має бути не просто тимчасове припинення вогню, а стале перемир'я. Вочевидь, на думку політолога, це потребуватиме певних гарантій.

Зверніть увагу! В Білому домі відреагували на навчання Китаю поблизу Тайваня, зазначивши, що Трамп "підкреслює важливість збереження миру в Тайванський протоці, заохочуючи мирне розв'язання проблем". Водночас Державний департамент підтвердив відданість США Тайваню та іншим союзникам і партнерам, коли Китай демонструє "тактику залякування й дестабілізаційну поведінку".

Тому Україні потрібно максимально використати цю історію, щоб склалися умови для підписання майбутніх документів між Україною і Сполученими Штатами.

Зазначимо, що Китай розпочав великі військові навчання довкола Тайваню у відповідь, зокрема, на заяву глави Пентагону Піта Гегсета "стримати" китайську агресію.

У військовому навчанні Китаю беруть участь щонайменше 19 військових кораблів, і це є рекордною кількістю з травня 2024 року. Тоді Пекін проводив маневри після інавгурації президента Тайваню.