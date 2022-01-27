Неприйнятною є навіть думка, – у Росії зробили цинічну заяву про війну з Україною

Російські дипломати цинічно переконують, що країна-агресор не збирається ні на кого нападати. Нібито для них неприйнятною є навіть думка про війну з Україною.

Про це сказав заступник директора Департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев під час брифінгу, який відбувся у четвер, 27 січня.

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Росія стягує війська до кордонів України

Ці заяви звучать на тлі стягування Росією військ до кордонів України, яке триває з жовтня 2021 року.

З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.

У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.

Україна готова протистояти Росії: коротко

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

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