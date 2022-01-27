Неприйнятною є навіть думка, – у Росії зробили цинічну заяву про війну з Україною

27 січня 2022 , 16:16
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Джерело:

ТАСС

Російські дипломати цинічно переконують, що країна-агресор не збирається ні на кого нападати. Нібито для них неприйнятною є навіть думка про війну з Україною.

Про це сказав заступник директора Департаменту інформації та друку міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев під час брифінгу, який відбувся у четвер, 27 січня. 

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Росія стягує війська до кордонів України

Ці заяви звучать на тлі стягування Росією військ до кордонів України, яке триває з жовтня 2021 року. 

  • З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.
  • У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.
Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова протистояти Росії: коротко

  • Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
  • Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

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Автор: Олег Васьків